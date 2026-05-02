Başkan Barzani ile Ali Zeydi arasındaki görüşmenin içeriği belli oldu

Başkan Mesud Barzani ve Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi, hükümetin kurulmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Mesud Barzani, bugün (2 Mayıs 2026 Cumartesi) Pirmam'da Ali Zeydi ve Koordinasyon Çerçevesi heyetini kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, federal hükümetin belirlenen anayasal sürede kurulmasının hızlandırılmasının gerekliliği ele alındı.

Görüşmede son gelişmeleri değerlendiren Başkan Barzani, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki çözülmemiş sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani, anayasanın uygulanmasının temel çözüm olduğunu belirterek, tüm tarafları anayasaya uymaya çağırdı.

Ali Zeydi ise geçmişteki sorunların aşılması ve federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğinin altını çizdi. Zeydi ve beraberindeki heyet ayrıca, Kürdistan Demokrat Partisi'ni (KDP) siyasi sürece ve federal hükümetin kurulmasına katkıda bulunması için Bağdat'a geri dönmeye çağırdı.