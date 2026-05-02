Raperin'de artan yağış tarım sektörünü canlandırdı

Zorlu bir yıl ve su kıtlığının ardından, Raperin Bağımsız Yönetimi'nde bu yıl yağış oranları arttı, kuraklık tehdidi ortadan kalktı.

Serçawe Barajı'nda balıkçılık projesi sahibi Ferhad Xidir, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, geçen yıl su yetersizliği nedeniyle havuzlarını ve balıklarını temizleyemediklerini ve genel olarak yeraltı suyu seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Xidir, bu yıl su kıtlığı riski olmadığını ve yağış oranlarının arttığına dikkat çekerek, bu nedenle çiftçilerin ve proje sahiplerinin sudan faydalanarak üretimlerini artırabileceklerini belirtti.

Raperin Tarım Genel Müdürü Xalid Ahmed, bu yıl su kıtlığı sorunu yaşamayacaklarını ve su miktarının yüksek olması nedeniyle su düzenleme programı oluşturmaya bile gerek duymadıklarını açıkladı.

Serçawe Barajı, 2008 yılında 122 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilmiş olup 1,5 milyon metreküp su kapasitesine sahiptir.

İstatistiklere göre Kürdistan Bölgesi'nde 25 küçük ve orta ölçekli baraj bulunmakta olup, bunlardan 23'ü bu yıl artan yağmurlar nedeniyle doldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele ve su güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik planının bir parçası olarak küçük baraj ve göletlerin inşasına büyük önem vermiştir.

Bu plan, tarımsal altyapının canlanmasına, yeraltı sularının artmasına ve özellikle Betwen ovası ve Raperin gibi önemli bir tarım bölgesinde hayvancılık ve balıkçılık projelerinin geliştirilmesine yol açmıştır.