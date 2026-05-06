ABD'de görev yapan Kürt doktora uluslararası ödül

Sağlık hizmetlerinde güvenilirlik ve kalite konusunda uluslararası otorite kabul edilen ABD merkezli Cerrahi Gözden Geçirme Kurumu (SRC), mart ayında düzenlediği törenle Kürt cerrah Dr. Gazi Zebari’yi robotik cerrahi alanında resmi olarak "Seçkin Cerrah" unvanına layık gördü.

SRC tarafından yapılan açıklamada, bu takdirin Willis-Knighton Sağlık Merkezi ile koordineli bir şekilde verildiği belirtildi.

Ödülün, Dr. Zebari’nin ileri düzey robotik cerrahi prosedürlerindeki uzmanlığının yanı sıra hasta bakımı ve klinik güvenlik konusundaki yüksek standartlara olan bağlılığını tescillediği ifade edildi.

Kurum, akreditasyon sürecinin oldukça titiz bir değerlendirmeden geçtiğini, cerrahi yetkinlik, ekip çalışması ve operasyonel başarıların detaylıca incelendiğini vurguladı. Bu sertifikanın sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda tıbbi ekiplerin kolektif çabasının da bir yansıması olduğu kaydedildi.

ABD’deki en seçkin Kürt tıp uzmanlarından biri olarak kabul edilen Dr. Gazi Zebari, ileri cerrahi alanında onlarca yıllık deneyime sahip olup ülkedeki prestijli sağlık kurumlarında üst düzey görevler yürütmektedir.

Dr. Zebari, ABD’deki başarılarının yanı sıra, tıbbi eğitim programları ve ekipman temini yoluyla Kürdistan Bölgesi sağlık sektörünün gelişimine aktif destek vermekte olup, uluslararası tıbbi bilgi değişiminde öncü bir rol oynamaktadır.

Kürdistan Bölgesi'ndeki sağlık yetkilileri ve uzmanları, Dr. Zebari'nin çalışmalarının bölge ile ABD arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söylüyor.

Bu önemli gelişme, Kürdistan Bölgesi'nin sağlık altyapısını genişlettiği ve ileri cerrahi projelere odaklandığı bir dönemde yaşandı. Hassasiyeti ve düşük komplikasyon oranlarıyla bilinen robotik cerrahi, dünya genelinde modern sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.