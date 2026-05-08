Eco Irak: Irak'ın tüketici ülkeden üretici ülkeye dönüşmesine dair umut yok

Eco Irak Gözlemevi, Irak'ın tüketici ülkeden üretici ülkeye dönüşmesine dair umut olmadığını bildirdi.

Irak merkezli gözlemevinden, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), yapılan açıklamada, başbakan adayı Ali Zeydi'nin ekonomi programının temalarının yüzde 70'inden fazlasının, eski Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin görev süresi boyunca sunulan "beyaz kitap projesi"nin fikir ve içeriğine dayanarak yeniden tasarlandığı belirtildi.

Irak'ın tüketici ülkeden üretici ülkeye dönüşmesine dair umut olmadığına dikkat çekilen açıklamada, benzerliklerin sadece genel başlıklarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda "dijital dönüşüm, elektronik imzalar, özel sektör desteği, bankacılık sektörü reformu ve akıllı şebekeler" gibi benzer terim ve temaları da içerdiği ifade edildi.

Hükümetin programının, mali açık, petrol fiyatları ve ihracatla ilgili şoklarla nasıl başa çıkılacağı konularına ayrıntılı olarak değinmediği belirtilen açıklamada, "Program, kamu bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturan kötü ekonomiyi ele almak veya çalışan sayısını azaltmak için net bir mekanizma sunmuyor." denildi.