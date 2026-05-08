DSÖ: Hantavirüsün risk seviyesi son derece düşük

1 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hantavirüs hakkında kamuoyunda büyüyen endişelere ilişkin, "Hantavirüsün risk seviyesi son derece düşük." açıklamasını yaptı.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından kamuoyunda büyüyen endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Lindmeier, "Bu tehlikeli bir virüs, ancak esas risk enfekte olmuş kişi için geçerli. Genel nüfus açısından yayılma riski son derece düşük kalıyor." dedi.

DSÖ’ye göre ilk enfeksiyonun, 1 Nisan’da başlayan seferden önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Çünkü ilk hayatını kaybeden yolcuda belirtiler 6 Nisan’da ortaya çıktı ve virüsün kuluçka süresi bir ila altı hafta arasında değişiyor.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.