Mukteda Sadr: Şartlı olarak Seraya Selam'ı feshetmeye hazırız

48 dakika önce

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hareketin askeri kanadı olan Seraya Selam'ı şartlı olarak feshederek, devlete devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Mukteda es-Sadr, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), X sosyal medya platformu X hesabından paykaştığı mesajda, başbakan adayı Ali Falih Zeydi'ye yolsuzlukla mücadele etmesi ve dış ilişkileri güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Sadr, askeri kanatlarını heshedip devlete devretmeye hazır olduğunu ifade ederken, hareketinin bir sonraki kabinede yer almayacağının da altını çizdi.

Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, başbakan adayı için halkın ve hareketinin rızasını kazanabilmesi için altı şart öne sürdü.

Sadr'ın öne sürdüğü şartlar şunlar:

- Silahlı gruplar, Hac ve Umre Kurulu himayesinde insani yardım kuruluşlarına veya dini gruplara dönüştürülsün

- Kabineyi oluştururken siyasi ve mezhepsel arkaplanlara güvenmekten kaçınılsın

- Irak'ın gerçek bağımsızlığı için çalışılsın ve her türlü dış müdahale önlensin

- Yolsuzluğu ortadan kaldırmak için sadece 90 gün içinde hızlı bir kampanya başlatılsın

- Irak'ın Arap, İslam ve uluslararası düzeydeki dış ilişkileri güçlendirilsin

- Bir sonraki kabinede Şii Ulusal Hareket üyelerinden hiçbiri yer almasın