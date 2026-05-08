Rubio: Hizbullah ile müzakere etmeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin müzakereler konusunda bugün İran'dan gelecek yanıtı beklediğini söyledi.

Rubio, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi kontrol etmesi kabul edilemez." diyen ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın müzakere tekliflerine ilişkin bugün İran'ın yanıtını beklediğini belirtti.

"İran'ın küresel deniz koridorunu kontrol etme hakkına sahip olduğunu iddia ettiğini" söyleyen Rubio, "dün İran ile yaşananların Destansı Öfke operasyonundan bağımsız olduğunu" ifade etti.

Washington yönetiminin Lübnan Hizbullahı ile müzakere etmeyeceğini ve İran'ın Hizbullah'ı finanse etmemesi gerektiğini vurgulayan Rubio, "Hizbullah, İran'ın ajanıdır ve Tahran'ın desteği olmadan varlığını sürdüremez." dedi.