Barış Anneleri, CHP'yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti yetkililerinin eşklik ettiği Barış Annelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

CHP'nin, bugün (8 Mayıs 2026 Cuma), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Özgür Özel, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın eşlik ettiği, Barış Annelerinden oluşan heyeti CHP Genel Merkezinde kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede barış süreci, toplumsal diyalog ve çözüm beklentileri ele alındı.

Barış Anneleri heyetinde Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı.

ANF'nin haberine göre görüşmede Barış Anneleri, Türkiye’de barışın sağlanması, toplumsal uzlaşının güçlendirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasına ilişkin beklenti ve taleplerini CHP heyetiyle paylaştı.

Ziyaret sırasında Barış Anneleri tarafından CHP heyetine beyaz tülbent hediye edildi.