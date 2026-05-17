Ebola salgını: DSÖ küresel acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 80 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgını nedeniyle "kürsel acil durum" ilan etti.

DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yayılan ve aşısı bulunmayan Bundibugyo varyantı nedeniyle Ebola salgınını nedeniyle en yüksek ikinci düzey uluslararası alarm durumunu devreye soktu.DSÖ verilerine göre 16 Mayıs itibarıyla laboratuvar ortamında doğrulanmış 8 vaka tespit edildi. Ayrıca 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm kayda geçti. Başkent Kinşasa’da bir doğrulanmış vaka, Uganda’nın başkenti Kampala’da ise Ituri’den dönen bir yolcuda ölüm vakası bildirildi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamasına göre ilk olarak Kongo'da yayılan virüsün mevcut varyantının aşı ve tedavisi bulunmuyor.Örgüt, Kongo ve Uganda'yı virüsün yayılmasını önlemek için acil durum merkezleri kurmaya çağırdı, ancak diğer ülkelerin sınırlarını kapatmaması veya seyahat ve ticareti yasaklamaması gerektiğini vurguladı.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.