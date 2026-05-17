Irak Turizm Kurulu: Bağdat ile Erbil turizmde iş birliği yapacak

Irak Turizm Kurulu Sözcüsü Ali Yasin, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki yedi köyün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen dünyanın en iyi turistik köyleri yarışmasına aday gösterildiğini açıkladı.

Sözcü Yasin, bugün (17 Mayıs 2026 Pazar), Bağdat ve Erbil'in turizm sektörünü geliştirmek için iş birliği yaptığını vurguladı.

Federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında en üst düzeyde sürekli bir koordinasyon olduğunu belirten Ali Yasin, bu olumlu iş birliğinin kamu yararına olduğunu ve Irak'ta gelişmiş ve rekabetçi bir turizm sektörünün geliştirilmesinin temelini oluşturduğunun altını çizdi.

Yedi köyün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen dünyanın en iyi turistik köyleri yarışmasına aday gösterildiğini kaydeden Yasin, bu köylerden üçünün Kürdistan Bölgesi'nde, diğer dört köy ise Irak'ın orta ve güney kentlerinde yer aldığını söyledi.

Asıl amaç ve mesajlarının Irak ve Kürdistan Bölgesi kültürünü dünyaya tanıtmak ve turizm ilkelerini sunmak olduğunu dile getiren Irak Turizm Kurulu Sözcüsü, köylülerin hediyelik eşya yapımı ve rehberlik gibi faaliyetlerde bulunmalarının çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Ali Yasin ayrıca, "Kazanan her köy, Dünya Turizm Örgütünün odağı olacak ve 160 ülkedeki web sitelerinde tanıtılacak." dedi.