2 saat önce

Kanada’da ilk Hantavirüs vakası kaydedildi.

“MV Hondius” adlı yolcu gemisinde Hantavirüsün yayılmasının ardından birçok ülkede sağlık acil durum önlemleri sürdürülüyor.

Karantina uygulamaları genişletilirken, enfeksiyonun kaynağını belirlemek amacıyla epidemiyolojik soruşturmalar da yoğunlaştırıldı.

Yetkililer ise virüsün geniş çapta yayılma riskinin şu ana kadar düşük olduğunu belirtti.

Kanada yetkilileri, ülkenin Britanya Kolombiyası eyaletinde bir Hantavirüs vakasının kaydedildiğini doğruladı.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.