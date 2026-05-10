Depresyonla mücadelede yeni reçete: Egzersiz, ilaç ve terapi kadar etkili

İngiltere’de yürütülen kapsamlı bir araştırma, ruh sağlığı alanında ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Lancashire Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan çalışma, düzenli egzersiz yapmanın depresyon belirtilerini hafifletmede antidepresanlar ve psikoterapi ile benzer düzeyde etki gösterdiğini kanıtladı.

5 Bin Hasta Üzerinde İncelendi

Yaklaşık 5 bin hastayı kapsayan 73 farklı kontrollü araştırmayı mercek altına alan uzmanlar, fiziksel aktivitenin ruhsal çöküntü üzerindeki gücünü verilerle ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre egzersiz yapan bireylerde depresyon belirtileri, herhangi bir tedavi almayan kontrol grubuna kıyasla en az orta düzeyde azalma gösteriyor.

Orta Yoğunluktaki Egzersiz Daha Başarılı

Çalışmada öne çıkan en kritik noktalardan biri, egzersizin şiddeti oldu. Uzmanlar, özellikle orta yoğunluktaki aktivitelerin depresyonu geriletmede daha yüksek başarı sağladığını bildirdi. Ancak bilim insanları "tek tip" programlar yerine kişiye özel planlamanın önemine dikkat çekiyor.

İlaç ve Terapiye Alternatif Olabilir mi?

Araştırma, egzersizin antidepresan ilaçlar ve terapi seanslarıyla kıyaslandığında benzer iyileşme oranları sunduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle ilaç kullanmayı tercih etmeyen veya terapiye erişimi kısıtlı olan kişiler için düzenli fiziksel aktivitenin hayati bir seçenek olduğunu kanıtlıyor.

Uzun Vadeli Etkiler İçin Daha Fazla Veri Gerekiyor

Bilim insanları elde edilen sonuçların heyecan verici olduğunu belirtmekle birlikte bir uyarıda da bulunuyor. Egzersizin sağladığı bu olumlu etkinin uzun vadede (yıllar içinde) kalıcı olup olmadığını teyit etmek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, egzersizin mevcut tedavileri destekleyici bir unsur olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.