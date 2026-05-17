Erbil Uluslararası Havalimanı: Ateşkes döneminde 758 uçuş gerçekleştirildi

İran'la yapılan ateşkesin ardından mayıs ortasından bu yana Erbil Uluslararası Havalimanında 750'den fazla uçuş gerçekleştirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, bugün (17 Mayıs 2026 Pazar) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İran savaşı sonrasında, Kürdistan Bölgesi'nde uçuşların normalleştiği dönemde 758 uçuş gerçekleştirildi." dedi.

Ahmed Hoşyar, "Erbil ile Katar, İstanbul, Ankara, Dubai, Şarjah, Lübnan, Suriye, Amman, İran, Almanya ve Mısır dahil olmak üzere birçok ülke ve şehir arasındaki uçuşlar normale döndü; Bağdat ve Basra havalimanlarına yapılan iç hat uçuşları ise normal şekilde devam ediyor." diye ekledi.

Eurowings, Austrian Airlines ve Greek Airlines gibi bazı hava yolları şirketlerinin henüz uçuşlarına başlamadığını belirten Hoşyar, "Bu şirketlerin uçuşlarının yeniden başlanmasına dair henüz belirli bir tarih veya yeni bir bilgi almadık." ifadesini kullandı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü, 8 Nisan'da, K24'e yaptığı açıklamada, Irak hava sahasının uçuşlara açılması kararının ardından, tüm Irak havalimanları faaliyetlerine yeniden başladığını duyurmuştu.

Hoşyar ayrıca Irak Sivil Havacılık Otoritesinin gözetimi altında Erbil Uluslararası Havalimanında uçuşların yakında yeniden başlayacağını belirtmişti.