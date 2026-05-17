Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı yüzde 31.6 artış gösterdi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın geçen hafta ABD'ye en çok petrol ihraç eden altıncı ülke olduğunu duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 76 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 24 bin varil artışla 100 bine yükseldi.

Kanada, günlük 4 milyon 67 bin varil ile listenin başında yer alırken, onu 588 bin varil ile Venezuela, 164 bin varil ile Kolombiya ve 154 bin varil ile Suudi Arabistan takip etti.

Brezilya 109 bin varil ile beşinci sırada yer alırken, onu 100 bin varil ile Irak, 87 bin varil ile Nijerya, 71 bin varil ile Meksika ve 64 bin varil ile Ekvador izledi.