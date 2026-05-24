NYT: İran yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçti

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın, ABD ile müzakerelerde yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiğini iddia etti.

ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalar sürerken, NYT gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Üst düzey iki ABD’li yetkiliye dayandırılan habere göre İran’ın, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında, elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Tahran yönetiminin uranyumu nasıl ve ne şekilde ülkeden çıkaracağına dair henüz kesin bir yöntem belirlemediği aktarıldı.

Yetkililer, İran'ın elindeki uranyumdan vazgeçeceğine dair genel bir taahhütte bulunduğunu, sürecin teknik detaylarının ise yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak müzakerelerde netleştirileceğini belirtti.

Söz konusu iddia, İran makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

İran'ın şu anda yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 439 kilogram (970 pound) uranyumu bulunuyor. Önerilen seçeneklerden biri, 2015 anlaşmasına benzer şekilde söz konusu uranyumu Rusya'ya devretmek veya zenginleştirme seviyesini düşük seviyelere indirmektir.