İran ordusu: ABD saldırısında 7 askerimiz öldü

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İran İslam Cumhuriyeti ordusu, ülkenin güneydoğu bölgelerine yönelik düzenlenen ABD hava saldırılarında 7 askeri personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran ordusu tarafından bugün (15 Temmuz 2026) yapılan resmi açıklamada, "Bu sabah ABD ordusu, Tahran'a yaklaşık 1500 kilometre mesafede bulunan İranşehr kenti yakınlarındaki bir askeri üsse 13 füzeyle saldırı düzenlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu bombardıman neticesinde 7 ordu mensubunun yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni bir operasyon dalgasının tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM tarafından bugün (15 Temmuz 2026) X platformu üzerinden yapılan resmi açıklamada, İran operasyonlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtilerek, "Hürmüz Boğazı yakınlarında ve İran kıyı şeridinde onlarca askeri hedef başarıyla vurulmuştur." denildi.

Açıklamada, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri kullanılarak İran’a ait füze ve İHA mevzilerinin hassas güdümlü füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Tahran yönetimine yönelik sert uyarılarda bulundu.

İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde önümüzdeki hafta saldırıların kapsamını genişleteceklerini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer müzakere masasına geri dönmezlerse, önümüzdeki hafta onlar için çok yıkıcı olacak, çünkü bu kez elektrik santralleri ve köprüler hedef alınacak. Masaya oturmadıkları takdirde ülkedeki tüm elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz."