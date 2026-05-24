Hamis Hancer: Petrol ihracatı sorunu çözülecek

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Iraklı siyasi figür Hamis Hancer, "Mesrur Barzani'nin ziyareti birçok sorunun çözümüne vesile oldu. Görüşmeler, çok hassas ve önemli bir zamanda gerçekleşiyor." dedi.

Başbakan Barzani, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan, "Siyasi güçlerin krizleri ve sorunları çözmeleri için altın bir fırsat var." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretini başarılı ve önemli olarak nitelendiren Hancer Şunları duyurdu:

"Mesrur Barzani'nin ziyareti birçok sorunun çözümüne vesile oldu. Görüşmeler, çok hassas ve önemli bir zamanda gerçekleşiyor. Çözülmesi gereken sorunların giderilmesi konusunda siyasi bir anlaşmaya varıldı; bunların en önemlisi Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlatılmasıdır."