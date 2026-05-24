Ankara’da hareketli dakikalar: CHP Genel Merkezine polis müdahalesi

Ankara Valiliğinin, mahkeme kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezinin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Genel Merkez binasına giden polis ekipleri ile partililer arasında gergin anlar yaşandı.

Polis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezini tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Bina içinde çok sayıda biber gazı kullanılarak partililere plastik mermiyle müdahale edildi.

Polis ekiplerinin partinin demir bahçe kapısını yıkarak içeri girmesi üzerine gerginlik tırmandı. Bahçede bekleyen partililer, içeri giren ekiplere su ve cam şişeler fırlatarak tepki gösterdi. Bunun üzerine emniyet güçleri, bahçe ve bina içerisinde bulunan kalabalığa biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez binasına giriş yaptı.

Bina içinden de mukavemet gösterilen müdahale sırasında çok sayıda kişi, yoğun biber gazına maruz kaldı, yaralandı. Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkeze girdi.

Müdahale sırasında bina içerisinde çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi. Tahliyeyi engellemek isteyen bazı partililerin, iç kapıların arkasına koltuklar yığarak barikat kurmaya çalıştığı görüldü.

Polis ekipleri kurulan barikatları kaldırarak ilerlemeye çalışırken, bazı milletvekilleri ve partililerin de üst katlara çıkışı engellemek adına merdivenlere deterjan ve temizlik malzemeleri döktüğü öğrenildi. Ekiplerin binadaki tahliye ve güvenlik önlemleri sürüyor.