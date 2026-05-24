Hazali’den Erbil-Bağdat çözüm mesajı ve ziyaret sözü

46 dakika önce

Asaib Ehli Hak Genel Sekreteri Kays el-Hazali, Başbakan Mesrur Barzani'nin bu Bağdat ziyaretinin, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların kalıcı olarak çözülmesi ve yeni hükümet kurma sürecinde anlayış birliğinin güçlendirilmesi adına bir dönüm noktası olmasını ümit ettiğini belirtti.

Asaib Ehli Hak Genel Sekreteri Kays el-Hazali, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmenin içeriğine ve Erbil-Bağdat ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nı selamlayan Kays el-Hazali, "Değerli kardeşim Mesrur Barzani’ye Bağdat’a hoş geldiniz diyorum; kendisi bu şehirde her zaman memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin amacına ve Irak'taki siyasi duruma değinen Asaib Ehli Hak Genel Sekreteri, bu ziyaretin ikili ilişkilerin güçlenmesine ve Erbil ile Bağdat arasında askıda kalan sorunların tamamen ortadan kaldırılmasına vesile olmasını temenni etti.

Hazali aynı zamanda, özellikle yeni bir hükümet kurma çabalarının yürütüldüğü bu dönemde ve bölgenin içinden geçtiği hassas süreç göz önüne alındığında, bu tür uzlaşı ve anlayış birliklerinin son derece kritik olduğunu vurguladı.

Konuşmasını sürdüren Hazali, "Allah'ın izniyle bu adımlar bölgenin genel menfaatine olacaktır. Irak'ın iç durumuna gelince, ülkeye ve bölgeye tam anlamıyla hizmet edilmesi noktasında çok iyi bir ortak anlayış mevcuttur." dedi.

Açıklamasının diğer bir bölümünde bu tür istişare ve toplantıların devam etmesi yönündeki niyetini ortaya koyan Hazali, yakın gelecekte Kürdistan Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini açıkladı.