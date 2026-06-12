DSÖ uyardı: Avrupa'da sıcaklık "sessiz bir katil" haline geldi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin artık "açık ve gerçek" bir tehlike haline geldiği konusunda uyarıda bulunarak, sadece son iki yıl içinde Avrupa kıtasında etkili olan aşırı sıcak dalgaları nedeniyle 200 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bildirdi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılından bu yana Avrupa kıtasını etkisi altına alan bu şiddetli sıcak dalgalarının 200 binin üzerinde ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Bu veriler, Almanya’nın başkenti Berlin’de, vatandaşları aşırı sıcaklardan korumaya yönelik yeni kılavuzların tanıtıldığı bir etkinlik sırasında paylaşıldı. Söz konusu kılavuzlar, özellikle geçtiğimiz mayıs ayında birçok Avrupa ülkesinde sıcaklık değerlerinin rekor seviyelere ulaşmasının ardından yürürlüğe kondu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, etkinlikte yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin artık geleceğe dair bir tehdit olmaktan çıktığını, günümüzde "açık ve gerçek bir tehlikeye" dönüştüğünü vurgulayarak, aşırı sıcakların bu değişimin en ölümcül tezahürü olduğunu kaydetti.

Sıcaklığı "sessiz katil" olarak nitelendiren Kluge, ancak bu ölümlerin "kaçınılmaz olmadığını" ve planlama ile erken önlemler sayesinde birçoğunun engellenebileceğini ifade etti.

DSÖ’nün açıklamasında, aşırı sıcakların vücut organları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu, özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp ve böbrek hastaları için dehidrasyona (susuz kalma) ve sıcak çarpmasına yol açtığı kaydedildi.

Bölge Direktörünün aktardığı verilere göre Avrupa, dünyadaki diğer kıtalara kıyasla sıcaklık artış hızının en yüksek olduğu kıta konumunda. Bilim insanları, hava koşullarındaki bu sertleşmenin nedenini kuraklık, sel ve sıcak dalgalarının tehlikeli bir şekilde tekrarlanmasına yol açan insan faaliyetlerine bağlıyor.

Konuşmasının sonunda bireysel çözümlerden kapsamlı stratejilere geçilmesi çağrısında bulunan Kluge, "Bireylerin kendilerini güneşten koruma çabaları önemli olsa da, bu kadar büyük bir krizle mücadele etmek için tek başına yeterli değildir." sözlerini sarf etti.

Kluge, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki feci etkilerini azaltmak için kurumsal bir müdahale ve güçlü bir koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.