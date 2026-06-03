Duhok'ta Hemorajik ateş alarmı: İlk vaka resmileşti

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Duhok kentinde bir Hemorajik ateş vakası tespit edildiğini açıkladı. Virüsün teşhis edildiği hastanın, Musul nüfusuna kayıtlı 47 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba) yapılan resmi açıklamada, hastanın, Ninova vilayetinin Şengal ilçesine bağlı Sinunî nahiyesindeki Dugrê köyünde ikamet ettiği belirtildi.

Söz konusu şahsın, daha önce birkaç kez farklı hastaneye başvurduğu, ardından Duhok kentine geldiği ve burada Duhok Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkikler sonucunda Hemorajik ateş virüsü taşıdığının kesinleştiği aktarıldı.

Durumu Stabil Değil

Enfekte olan şahsın çobanlık yaptığını ve virüslü hayvanlarla doğrudan teması bulunduğunu kaydedilen açıklamada, şu anda yoğun tıbbi müşahede altında tutulan ve tedavisine başlanan hastanın sağlık durumunun "stabil olmadığı" ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlık talimatlarına titizlikle uymaları çağrısında bulunarak, kendilerinde herhangi bir belirti hissetmeleri veya hayvanlarında şüpheli bir durum görmeleri halinde vakit kaybetmeden en yakın hastane ile veteriner ekiplerine haber vermelerini istedi.

Bölgede Bu Yıl Görülen İlk Vaka

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu vakanın Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl (2026) içinde resmen kaydedilen ilk Hemorajik ateş vakası olduğunu belirtti.

Daha önce Irak'ın orta kesimlerinden Süleymaniye kentine tedavi amacıyla getirilen bir başka vaka bildirilmiş, söz konusu hasta tamamen sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.