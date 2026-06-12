Trump Ankara'ya geliyor: NATO Zirvesi için olağanüstü önlemler

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Türkiye, küresel güvenliğin ve diplomasinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. 36. NATO Zirvesi kapsamında ittifak üyesi ülkelerin yanı sıra 9 konuk ülkenin lideri Ankara’da bir araya gelecek. Bu dev zirvenin güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması için devletin tüm birimleri teyakkuza geçirildi, havalimanlarından konaklama alanlarına kadar her köşe başı 70 bin kişilik dev bir güvenlik ordusuyla koruma altına alındı.

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi için güvenlik ve ulaşım önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Dev zirve kapsamında başkentte 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin güvenlik personeli görev yapacak.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülkenin devlet başkanının da konuk olarak katılacağı zirve için Ankara’da hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyede

Bilgilere göre zirvenin güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele, istihbarat, siber suçlar, asayiş, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer), trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri sahada olacak.

Zirve süresince havalimanları, liderlerin konaklayacağı alanlar, geçiş güzergahları ve toplantı merkezlerinin çevresinde geniş güvenlik koridorları oluşturulacak. Havalimanı yollarında jandarma komando timleri nöbet tutarken, Ankara’ya tüm giriş noktalarındaki güvenlik kontrolleri de sıklaştırılacak.

Trump Etimesgut Havalimanına İnecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağının yanı sıra bazı konuk liderlerin uçakları da Etimesgut Havalimanına iniş yapacak. Zirve programının yanı sıra, lider eşleri için Ankara’nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel bir gezi programı düzenlenecek.

Bakan Çiftçi: "Tüm Tedbirleri Titizlikle Alıyoruz"

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen hazırlık toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Bakan yardımcıları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’nın katıldığı toplantıya ilişkin Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Güçlü bir koordinasyonla hareket ederek kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle bu zirveye en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır."