Türkiye’deki 13 şirkete kayyum atandı

2 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada 8 ilde eş zamanlı operasyonla 13 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'inin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

Banvit CEO'su T.G., Banvit Muhasebe Müdürü E.K., Banvit Finans Yöneticisi L.A., Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A., Bakpiliç Şirket Ortağı B.B., Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı A.Y.K., Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanvekili M.E., Gedik Pazarlama Müdürü N.Ö., Orvital Yönetim Kurulu Başkanı B.T., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H.'nin de içerisinde bulunduğu isimler gözaltına alındı.