Lübnan'da can kaybı 3 bin 700'ü geçti

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İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları ve kara harekatı devam ederken, farklı bölgeleri hedef alan son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Abbasiye kasabasına düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, Sur ve Baalbek şehirlerine yönelik gerçekleştirilen diğer iki ayrı saldırıda ise 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Litani Nehri ile Lübnan-İsrail sınırı arasında yer alan Lübnan'ın güneyindeki Saluki Vadisi'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Açıklamada, tüneller vasıtasıyla kaçma hazırlığında olduğu iddia edilen çok sayıda Hizbullah üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının resmi verilerine göre 28 Şubat’ta İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yeniden alevlenmesinden bu yana, İsrail saldırıları sebebiyle şu ana kadar 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 483 kişi ise yaralandı.

Savaşın gidişatına ilişkin olarak Lübnan güvenlik birimleri ise ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun saldırılarını hala sürdürdüğünü paylaştı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, derin endişelerini dile getirerek, "Geçtiğimiz mart ayından bu yana bölgenin çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığını" belirtti. Guterres, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulması ve Lübnan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı duyacak diplomatik bir çözümün bulunması yönünde teşvikte bulundu.