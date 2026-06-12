Netflix, Urfalı öğretmene milyonlar ödeyecek

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Netflix, telif hakkı sebebiyle Urfalı matematik öğretmeni Mustafa Güler’e 1 milyon 950 bin lira tazminat ödeyecek.

Matematik öğretmeni Mustafa Güler’in dijital yayın platformu Netflix’e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme, Güler’in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix’in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Uzun süredir devam eden davada mahkeme, Mustafa Güler’in kişilik hakları ile görüntü kullanımına ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, alınan karar kapsamında Netflix’in, Güler’e maddi ve manevi zararlarının karşılığı olarak neredeyse 2 milyon liraya yakın tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Netflix’in kendi içeriğini izinsiz bir şekilde kullandığını bir öğrencisinin dikkatiyle fark ettiğini söyleyen öğretmen Güler, "Benim içeriklerimden bir tanesini alıyorlar, kırpıyorlar ve bir dizinin reklam tanıtımında oynatıyorlar. Bir öğrencim gördü ve bana linkini attı. Bir baktım ki gerçekten de benim videoyu kullanmışlar. İçeriğini bilmediğim, belki de içeriğini bilsem kesinlikle izin vermeyeceğim bir dizinin reklam tanıtımında beni kullanmaları hiç de hoşuma gitmedi. Direkt avukatımı aradım. Hemen hukuki sürecimizi başlattık." dedi.

Haklı olduğu davasından asla vazgeçmediğini ve sonunda kazandığını belirten Güler, "Ben davanın bu şekilde sonuçlanacağını zaten biliyordum. Kararlıydım. Hiçbir zamanda davamdan vazgeçmedim. Umarım bu emsal tüm içerik üreticilerine güzel bir örnek olur. Çünkü emek verenlerin haklarını savunmak adına güzel bir karar oldu. Mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.