Meslis'te bu hafta CHP grubu olmayacak

33 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) geçtiğimiz hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grup konuşması yapmak istemesi krizi neden olmuştu. CHP'li Murat Emir, bu hafta Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını duyurdu.

İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği ''mutlak butlan'' kararının ardından CHP'de yaşanan liderlik krizi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta ''mutlak butlan'' kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'in de TBMM'de konuşma yapmak istemesi krize neden olmuştu.

Hem Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin TBMM önünde toplanması ile zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelmekten vazgeçmiş ve CHP Genel Merkezi'nde bir konuşma gerçekleştirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' vurgusunu tekrar ettiği konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği unvanları bugün (15 Haziran 2026) TBMM'nin resmi internet sitesindeki özgeçmişlerinden kaldırıldı.

Yaşananlara tepki gösteren Özgür Özel ve 27 milletvekili Parti Meclisi'nden istifa etmişti.

Geçen hafta TBMM önünde yaşanan krizin ardından bu hafta grup toplantısı konusunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu.

CHP'li Murat Emir, bu hafta Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını duyurdu.