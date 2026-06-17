DEM Parti'den ''çerçeve yasa'' için yeni hamle

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DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan barış süreciyle ilgili “çerçeve yasa”nın çıkması için siyasi parti turuna çıkacak.

TBMM’de kurulan ''Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu''nun çalışmalarını şubat ayında tamamlamasının ardından yayımlanan ortak raporda öngörülen “çerçeve yasa”nın TBMM tatile girmeden çıkarılması için İmralı Heyeti ile DEM Parti harekete geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti, görüşmenin ardından “Çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik” açıklaması yaptı.

İmralı Heyeti’nin bu kapsamda ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.