ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıkladı

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik uygulanan deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik kısıtlamaların sona erdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı."

Açıklamada, Tahran yönetiminin mutabakat hükümlerine tam bağlılık gösterdiğinden emin olmak amacıyla, Amerikan ordu unsurlarının bir süre daha bölgede kalarak "denetim" ve "gözlem" faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bu stratejik hamle, "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan yeni dönem diplomasisinin sahadaki ilk somut yansıması olarak değerlendiriliyor.