Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin katılımıyla Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.
Bakanlar Kurulu, bugün (17 Haziran 2026) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu toplantısında bölgedeki gelişmeler, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki siyasi ilişkiler ve ekonomik durum ele alınacak.
Toplantıda çiftçilerin sorunları ve emeklilk sistemi de masaya yatırılacak konular arasında yer alacak.