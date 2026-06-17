Bağdat Valisi: Kürdistan Bölgesi’nin başarılı tecrübesinden faydalanmak istiyoruz

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Bağdat Valisi Atwan Atwani, Bağdat ile diğer Irak illeri ve Kürdistan Bölgesi arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mesrur Barzani, bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba), Bağdat Valisi Atwan Atwani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Bağdat ve Irak’ın diğer illeri ile Kürdistan Bölgesi arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Bağdat Valisi, Kürdistan Bölgesi'ndeki imar çalışmalarını ve çok yönlü kalkınma hamlelerini takdirle karşılayarak, Kürdistan Bölgesi’nin başarılı tecrübesinden faydalanma arzusunu dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Bağdat ve Irak’ın diğer tüm illeriyle gerekli her türlü iş birliğini yapmaya ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.