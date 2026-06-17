Bakanlar Kurulu: Çiftçi ürünlerinin pazarlanması için Bağdat ile koordinasyon sürecek

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantıda, yerli çiftçilerin mahsulünün pazarlanması ve haklarının korunması amacıyla Bağdat yönetimiyle yürütülen koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu, bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba), Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’nin katılımıyla toplanarak gündemdeki kritik başlıkları görüştü.

Toplantının başlangıcında Başbakan Barzani, emekli olduğu halde henüz maaşlarını alamayan çalışanların durumuna dikkat çekti. Bu konunun hızlı ve yasal bir zeminde çözüme kavuşturulmasının önemini vurgulayan Bakanlar Kurulu; ilgili bakanlık ve kurumlara, federal hükümetin ilgili birimleriyle koordinasyon kurarak emekli maaşlarının ödenmesi için gerekli idari ve hukuki adımların atılması talimatını verdi.

Bakanlar Kurulu, bu yılki hasat döneminde Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerin buğday mahsulünün federal hükümet tarafından yıllık alım planı çerçevesinde teslim alınması konusunu ele aldı. Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor sundu. Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ile Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısının de katkı sunduğu görüşmelerde, federal hükümet nezdinde girişimlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kurul, federal hükümetin buğday alım planını "adil ve eşit" bir şekilde uygulaması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede; Tarım, Ticaret ve Yatırım kurumlarından oluşan ortak bir mekanizmanın mahsulün pazarlanması için devreye girmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ikinci gündem maddesinde, Kürdistan Bölgesi İl Meclis üyelerinin emeklilik hakları değerlendirildi. Yaş ve hizmet süresi gibi yasal şartları tamamlayan üyelerin emeklilik haklarının korunması amacıyla özel bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Son olarak Bakanlar Kurulu, federal hükümetin gıda sepeti sistemindeki reform adımlarını desteklemekle birlikte; ilaç, enerji, elektrik desteği ve buğday pazarlaması gibi konularda Kürdistan Bölgesi’nin yasal ve anayasal payını tam olarak alması gerektiğinin altını çizdi. İlgili bakanlıklara, bölge vatandaşlarının bu haklardan yararlanmasını garanti altına alacak, veriye dayalı hukuki ve anayasal bir rapor hazırlayarak federal bütçe çerçevesinde bu hakların netleştirilmesi talimatı verildi.