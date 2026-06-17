Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

3 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.

Nimet Özdemir’in istifasıyla birlikte CHP’nin Meclisteki sandalye sayısı 137’ye gerilerken, parlamentodaki bağımsız milletvekili sayısı ise 10’a yükseldi.

Özdemir, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilerek TBMM’ye girdi. Ancak İYİ Parti içerisinde seçim sonrası yaşanan politika değişiklikleri ve istifa dalgası sürecinde, Temmuz 2024’te partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaklaşık üç ay boyunca bağımsız milletvekili olarak görev yapan Özdemir, 8 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen CHP Grup Toplantısında CHP saflarına katılmıştı.

İstifanın gerekçesine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, bu hamle siyasi kulislerde şaşkınlıkla karşılandı.