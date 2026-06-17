YPJ'den Suriye Savunma Bakanlığına yeni teklif

4 saat önce

Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) Genel Komutanı Rohilat Afrin, Suriye Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede, kendi bölgelerinin güvenliğini "özel bir tugay" statüsünde üstlenmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Kürt Barış Enstitüsü (Kurdish Peace Institute) tarafından düzenlenen bir panelde konuşan YPJ Genel Komutanı Rohilat Afrin, kadınların askeri kimliği resmen tanınmadan Suriye’deki barış sürecinde gerçek bir başarı elde edilemeyeceğini ifade etti.

Şam yönetimine, kadınların ordu içindeki yasal ve siyasi haklarının tanınması için baskı yapılması gerektiğini belirten Afrin, bu konuyu ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüklerini ve temasların sürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki ataerkil zihniyetin orduyu bir savunma mekanizmasından ziyade, toplumsal iradeyi "baskı" aracı olarak inşa ettiğini savunan Afrin, orduda kadınların yer almamasının askeri yapıyı tamamen erkeklerin kontrolüne bıraktığını söyledi. Afrin, bu durumun toplumsal değerler için büyük bir risk oluşturduğunu ve bunun acı sonuçlarının DAİŞ döneminde tecrübe edildiğini hatırlattı.

Suriye Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmenin detaylarına değinen Afrin, kazanımları korumak adına YPJ'nin kendi bölgelerinde "özel bir savunma tugayı" olarak kalmasını önerdiklerini belirtti. Şam yetkililerinin ise YPJ'yi yalnızca bir iç güvenlik gücü olarak konumlandırmak istediğini, ancak bu şartı kabul etmediklerini ifade etti.