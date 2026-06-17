Bloomberg: Türkiye Kerkük-Ceyhan'ı şartlar değişmeden yenilemek istemiyor

1 saat önce

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, 27 Temmuz'da süresi dolacak olan Irak-Türkiye petrol boru hattı anlaşmasının uzatılması için hattın tam kapasite kullanılması ve uzun vadeli taahhüt verilmesi gibi şartların metne eklenmesini istediğini bildirdi.

Bloomberg'e göre süreç hakkında doğrudan bilgi sahibi olan üst düzey yetkili, Ankara'nın Bağdat’tan gelen "anlaşmanın bir yıl uzatılması" talebini geri çevirdiğini belirtti. Yetkili, uluslararası hukuki sorunlar ve davalar nedeniyle sürecin mevcut şartlarla devam etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ajansa göre Türkiye, yeni bir anlaşma imzalanması için 5 ila 10 yıllık uzun vadeli bir taahhüt bekliyor. Ankara ayrıca, günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olan boru hattının tam kapasiteyle kullanılmasında ısrar ediyor. Yetkili, Irak’ın hattı kullanmaması durumunda dahi "al ya da öde" prensibi gereği geçiş ücretlerini ödemesi gerektiğini ifade etti.

Buna karşılık Irak Hükümeti, Türkiye'yi ikna edebilmek adına petrol ihracatını günlük 770 bin varile çıkarmayı planlıyor. Aksi takdirde, Irak petrol sevkiyatı tamamen durdurulabilir.

Irak petrol pazarlama şirketi SOMO, mevcut ihracat seviyesinin günlük 170 bin ile 180 bin varil arasında olduğunu bildirdi. Ancak Bağdat yönetimi, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi petrolünün toplam ihracatını iki buçuk ay içinde günlük 770 bin varile çıkarmayı öngören bir planı onaylamış durumda.