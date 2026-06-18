Elon Musk’un paylaştığı listede Türkiye de var

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Elon Musk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle en çok tutuklama yapılan ülkeleri gösterdiği öne sürülen bir grafiği paylaşarak, “Siyasetçiler suçlarını gizlemek için insanları hapse atıyor” dedi. Paylaşılan listede Türkiye beşinci sırada yer aldı.

ABD’li iş insanı Elon Musk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan tutuklamalara ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir yorumda bulundu.

X’te bir kullanıcı, 2025’te “sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklamaların en çok olduğu ilk 10 ülke” listesini paylaştı. Paylaşımda İngiltere’nin, Çin, Rusya ve Türkiye’nin toplamından daha fazla kişiyi sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutukladığı yer aldı.

Söz konusu grafikte Türkiye beşinci sırada yer aldı. Paylaşımda İngiltere için “Bir zamanlar özgür olan bir ülkenin bu kadar totaliter hale gelmesi çılgınca” ifadeleri kullanıldı.

Elon Musk ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Siyasetçiler suçlarını gizlemek için insanları hapse atıyor” dedi.