Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan ile Numan Kurtulmuş bugün (18 Haziran 2026) Beştepe’de ile bir araya geldi.

Beştepe'deki görüşmeyi Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı, kısa süre önce DEM Parti İmrali heyetiyle Meclis'te bir araya gelmişti.

Bu görüşmede DEM heyeti, barış sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti.