İsviçre: ABD-İran zirvesinin amacı anlaşmanın uygulama mekanizmasını belirlemek

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İsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının önemli bir adım olduğunu belirterek, iki ülke arasında yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlamak amacıyla hava sahasının kapatılacağını ve 2 bin askerin konuşlandırılacağını açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından tarafından 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Kurdistan24 Medya Kurumunun resmi e-postasına gönderilen özel yanıtta, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında en üst düzeyde imzalanan mutabakat zaptından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu mutabakatın bölgedeki gerilimi azaltma yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Tarihi Zirve Bürgenstock’ta Gerçekleşecek

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren bakanlık, planlamada bir değişiklik olmadığını ve ABD ile İran'ın, arabulucu ülkeler (Pakistan ve Katar) ile diğer ilgili devletlerle birlikte 19 Haziran Cuma günü Bürgenstock Kompleksinde bir araya geleceğini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bu buluşmanın temel amacının anlaşmanın uygulama mekanizmalarına ilişkin ön görüşmeleri gerçekleştirmek olduğunu belirtirken, şu aşamada toplantının gündemi ve detaylarına dair daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını ifade etti.

Üst Düzey Güvenlik Önlemleri: Hava Sahası Kapatılıyor

Zirvenin hazırlıklarına da değinen bakanlık, İsviçre Hükümetinin toplantı süresince hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapatma kararı aldığını duyurdu.

Bu adımın, toplantının ve konukların güvenliğini sağlamak adına gerekli olduğu belirtilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre, uluslararası hukuk gereğince özel diplomatik dokunulmazlığa sahip şahsiyetleri korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, ABD-İran zirvesinin güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 2 bin asker bölgede konuşlandırılacaktır."

İslamabad Mutabakatı Nedir?

Bugün (18 Haziran 2026 Perşembe) sabaha karşı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump, dijital ortamda tarihi bir mutabakat zaptı imzaladı. "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen bu anlaşma, ABD ve İsrail ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki savaşı tamamen sona erdirmeyi amaçlıyor.

Yarın (19 Haziran Cuma) Pakistan'ın ev sahipliği ve Katar'ın desteğiyle İsviçre'de teknik görüşmelerin başlaması için resmi bir tören düzenlenecek. Taraflar, 60 gün içinde nihai bir çözüme ulaşma ve tüm cephelerdeki askeri düşmanlıkları tamamen durdurma konusunda mutabık kaldı.