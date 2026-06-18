Trump: İran konusunda beni eleştirenler ya kıskanç ya da aptal

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikaları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt vererek, borsanın en yüksek seviyeye ulaştığını ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yayınladığı mesajda, Tahran ile yürütülen süreçte pasif kaldığını iddia eden çevrelere sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Borsanın rekor tazelediği, petrol fiyatlarının ise hızla düştüğü bir dönemde, İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünen aptallar ya kıskançtır, ya kötü niyetlidir ya da aptaldır."

Trump'ın bu mesajı, enerji piyasalarının istikrara kavuşması ve ticari hisselerin yükselişe geçmesinin hemen ardından geldi. Bu hamle, Washington'ın esneklik göstermek yerine İran'a daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini savunan ABD içindeki şahin kanada doğrudan bir yanıt olarak değerlendirildi.

İslamabad Mutabakatı Dijital Olarak İmzalandı

Bugün sabaha karşı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarihi bir mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak adlandırılan bu anlaşma, ABD ile İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti ile olan savaşını tamamen sona erdirmeyi amaçlıyor.

Yarın (19 Haziran) Pakistan'ın ev sahipliğinde ve Katar'ın desteğiyle, teknik görüşmelerin başlatılması için İsviçre'de resmi bir tören düzenlenecek. Taraflar, tüm cephelerde her türlü düşmanlığı durdurmayı taahhüt ederek 60 gün içinde nihai bir çözüme ulaşma konusunda mutabık kaldı.