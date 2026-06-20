Xêro Davud: Afrin, Suriye’nin birçok bölgesinden daha gelişmiş durumda

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Afrin Kent Müdürü Xêro Davud, şehrin imar ve hizmet alanlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 12 bin sığınmacı ailenin evlerine ve yurtlarına geri döndüğünü açıkladı.

Afrin Kent Müdürü, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, şehrin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Xêro Davud, Afrin'in şu anki restorasyon, onarım ve temel ihtiyaçların karşılanması düzeyinin, daha önce benzer felaketler ve zorluklar yaşamış Suriye'deki birçok bölgenin ilerisinde olduğunu belirtti.

Kentteki idari kurumların vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalıştığını ifade eden Davud, şunları söyledi:

"Şu an şehirde hayat oldukça huzurlu ve güvenli. Yönetim ve kurumlar, hizmet standartlarını daha da yükseltmek için aralıksız bir çaba içerisindedir."

Sığınmacıların geri dönüşü konusuna da değinen Xêro Davud, son dönemde bu konuya büyük bir önem verildiğini vurgulayarak, şimdiye kadar yaklaşık 12 bin sığınmacı ailenin, 8 farklı kafile halinde Afrin'e geri dönüş yaptığını dile getirdi.

Xêro Davud, yerel yönetim ekiplerinin bu ailelerin kendi yerleşim yerlerinde huzur içinde yaşayabilmeleri için her gün düzenli olarak hizmet ulaştırdığını aktardı.

Kentte istihdam yaratılması amacıyla geniş kapsamlı bir program hazırladıklarını kaydeden Xêro Davud, gençlerin geleceğine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Hükümetinin vizyonu, tüm gençleri iş gücüne dahil etmektir. Bu hedef doğrultusunda, genç iş gücünün tüm kurumlarda istihdam edilmesini sağlayacak özel bir program uygulamaya konmuştur."