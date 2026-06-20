TBMM'ye yeni kanun teklifi: Eski araçların MTV borçları siliniyor

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle, trafikte fiilen kullanılmayan eski araçların hurdaya ayrılarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesi hedefleniyor.

CHP Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlanan teklife göre son 5 yıldır muayenesi, zorunlu trafik sigortası ve herhangi bir tescil kaydı bulunmayan 2000 model ve daha eski araçlar bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından araç sahiplerine başvuru için bir yıl süre tanınacak. Bu imkandan faydalanabilmek için araçların Makine ve Kimya Endüstrisine veya lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek hurdaya çıkarılması şartı aranacak.

İşlemlerini tamamlayan vatandaşların geçmişe dönük tüm MTV borçları, gecikme faizleri, vergi ve idari para cezaları silinecek, ayrıca araç üzerindeki hacizler de kaldırılacak.

Eğer tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra fiilen mevcut olduğu tespit edilirse, yeniden tescili yapılacak ancak silinen tüm vergi borçları tekrar tahakkuk ettirilecek.

Teklifin gerekçesinde ise ekonomik değerini yitirmiş veya fiilen yok olmuş araçlar yüzünden vatandaşların mağdur olduğu, devletin ise tahsil kabiliyeti bulunmayan bu borçların takibi için boş yere kamu kaynağı harcayarak idari yük altına girdiği belirtildi.