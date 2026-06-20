New York Times: ABD-İran savaşının maliyeti 132 milyar doları aştı

3 saat önce

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı 15 haftalık yıkıcı savaşın ağır bilançosu ortaya çıktı. Tarihi barış mutabakatının gölgesinde kalan bu kısa ama amansız savaş, binlerce sivilin canına mal olurken, küresel ekonomiyi altüst etti, petrol fiyatlarını fırlattı ve dünyayı kitlesel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

New York Times gazetesinin bir raporuna göre ABD ve İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve 15 hafta süren savaş, büyük mali, insani ve ekonomik kayıplara yol açtı. Bu veriler, barış anlaşmasına varmak amacıyla imzalanan mutabakat zaptının ardından yayınlandı.

Savaş süresince yaklaşık 3500 İranlı, 3700 Lübnanlı, 26 İsrailli ve 13 ABD askeri hayatını kaybetti. Raporda, en trajik olayın İran'da 175 kişinin yaşamını yitirdiği bir anaokulunun yıkılması olduğu belirtildi.

Savaşın ABD'ye toplam maliyeti 132 milyar dolara ulaştı. Bu miktar sadece 29 milyar dolarlık doğrudan askeri harcamaları değil, askeri üslerin onarımını, mühimmat tedarikini, uçak gemilerinin masraflarını ve ABD'nin Suudi Arabistan'daki çıkarlarına verilen zararları da kapsıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yükselmesine neden oldu. Bu durum, benzinin galon fiyatını 2.98 dolardan 4 dolara çıkarırken, Amerikan ailelerine ortalama 460 dolar ek yük getirdi ve nakliye maliyetlerini artırdı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, kimyasal gübrenin temel bileşeni olan kükürt maddesinin azalmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanları, bu durumun gıda fiyatlarını artıracağı ve küresel düzeyde bir kıtlık krizine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.