Pakistan İçişleri Bakanı'ndan Tahran’a ziyaret

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Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere az önce Tahran’a ulaştı.

Tesnim Haber Ajansı'nın bugün (20 Haziran 2026) yayınladığı habere göre Pakistan İçişleri Bakanı'nın ziyareti, bugün İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlanan İran ve ABD arasındaki müzakerelerin takibiyle ilgilidir. Bu amaçla, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran müzakere heyeti ve Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyeti Avrupa'ya doğru yola çıkmıştır.

Müzakerelerin dün (Cuma) başlaması planlanıyordu ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırıları nedeniyle ertelendi.

ABD istihbaratı, İsrail'in Washington ile Tahran arasında herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellemeye çalıştığını belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de gazetecilere yaptığı açıklamada, "nihai anlaşmaya" varmak için müzakerelerin bir sonraki aşamasının başlamasının, mutabakatın beş ana maddesinin uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Sözcü Bekayi, savaşın durdurulması, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın açılması, varlıkların serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarından muafiyet sunulmasını içeren 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelere işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçen çarşamba günü imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, İran ile yaşanan tüm askıda kalan sorunların 60 gün içinde çözüleceği konusunda iyimserliğini dile getirdi.