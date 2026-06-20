Kürt futbolcu Deniz Undav Dünya Kupası’na damga vurdu!
Kürt futbolcu Deniz Undav, Almanya Milli Takımının Dünya Kupası Fildişi Sahili maçında attığı 2 golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Deniz Undav'ın golleriyle Almanya puanını 6'ya yükseltti.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Toronto Stadı’nda oynanan mücadelede Almanya'nın karşılaşmanın 30. dakikasında yediği golle 1-0 geriye düştü.
İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi.
68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Deniz Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı.
Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu.
Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa Deniz Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi.
Karşılaşma Almanya’nın 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, maçın yıldızı attığı iki golle "Şêrê Kurdan" lakaplı Kürt futbolcu Deniz Undav Undav oldu.