Türkiye Dünya Kupası ilk maçında yenildi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye A Milli Takımı, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maç Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

BC Place'teki karşılaşmayı 52 bin 497 kişinin izlediği açıklandı.