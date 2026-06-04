Kuşakların buluşacağı 2026 Dünya Kupası’nın kadroları netleşti: Irak da devler arasında

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir dönüm noktası olmaya hazırlanırken, Irak 40 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası’na katılıyor.

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre turnuvada mücadele edecek 48 takımın toplam 1248 oyuncudan oluşan nihai kadroları kesinleşti.

FIFA, genişletilen yeni formatla ilgili olarak, "Bu turnuva küresel çapta bir dönüm noktasıdır, tarihte hiç olmadığı kadar çok ülkeye, oyuncuya ve futbolsevere kapılarını açıyor." ifadelerini kullandı.

891 Futbolcu İlk Kez Dünya Kupası Heyecanı Yaşayacak

Turnuvaya çağrılan futbolculardan 357'si daha önce en az bir kez Dünya Kupası organizasyonunda yer alırken, 891 oyuncu ise kariyerinde ilk kez bu büyük sahnede boy göstermenin heyecanını yaşayacak. Ayrıca, daha önce ülkeleriyle Dünya Kupası şampiyonluğu tatmış 22 deneyimli yıldız da yeniden turnuvaya dönüyor.

Kuşakların Buluşması: En Genç ve En Yaşlı Oyuncular

Kupada yer alacak en yaşlı ve en genç futbolcular arasında tam 25 yıllık bir kuşak farkı bulunuyor.

En Yaşlı Oyuncu: İskoçya kadrosunda yer alan 43 yaş 162 günlük kaleci Craig Gordon.

En Genç Oyuncu: Meksika forması giyecek olan 17 yaş 240 günlük Gilberto Mora.

Turnuva genelinde 20 yaşın altında 22 genç yetenek sahne alacakken, 40 yaş ve üzerinde olan 7 tecrübeli isim de kadrolarda kendine yer buldu.

Messi, Ronaldo ve Ochoa Tarihe Geçiyor

Futbol dünyasının yaşayan efsaneleri Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, kariyerlerindeki 6. FIFA Dünya Kupası’na katılarak kırılması güç bir rekorun sahibi olmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Carlos Queiroz’dan Büyük Başarı

Gana Milli Takımı'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz da turnuva tarihine adını yazdırıyor. Daha önce 2010'da Portekiz’i, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında ise İran’ı çalıştıran deneyimli teknik adam, üst üste 5. Dünya Kupası'nda görev alarak Bora Milutinovic’in (1986–2002) ardından bu başarıya ulaşan tarihteki ikinci teknik direktör olacak.

Irak'ın, 40 yıllık hasreti son buluyor

Irak Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak tam 40 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. En son 1986 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Irak, kaderin cilvesi olarak 2026 biletini de yine Meksika topraklarında oynanan play-off maçıyla cebine koydu.

Irak Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Jalal Hassan, Ahmed Basil, Fahad Talib

Defans: Akam Hashem, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Manaf Younis, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Hussein Ali, Mustafa Saadoon, Frans Putros

Orta Saha: Zaid Ismail, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Ibrahim Bayesh, Marko Farji, Youssef Amyn, Ahmed Qasim, Ali Jassim

Forvet: Mohanad Ali, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Ali Yousef

Grup 9 (I Grubu) içerisinde yer alan Irak'ın rakipleri ve maç takvimi şu şekilde:

Rakipler: Fransa, Norveç ve Senegal.

İlk Maç: 16 Haziran 2026 | Norveç - Irak (Boston Stadyumu)

İkinci Maç: 22 Haziran 2026 | Fransa - Irak (Philadelphia Stadyumu)

Üçüncü Maç: 26 Haziran 2026 | Senegal - Irak (Toronto Stadyumu)