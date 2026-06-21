Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Kahire’de dörtlü toplantı

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Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, bölgedeki istikrarı desteklemek ve ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanmasını takip etmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de dörtlü bir toplantı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan,Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Başkanı’nın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Kahire’de ortak ilgi alanına giren mevcut bölgesel meseleler ve krizlerden bir kısmını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Temim Helllaf yaptığı açıklamada, toplantıda başta İran dosyası olmak üzere çeşitli bölgesel konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Hellaf, ABD ile İran arasında bir mutabakat zaptına varılması ışığında, bu adımın bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde üzerine inşa edilmesinin öneminin vurgulandığını ifade etti.

Bu görüşme, ABD ile İran arasındaki mutabakatı tamamlamak üzere bugün İsviçre'de başlayacak yeni müzakere turuyla aynı zamana denk geliyor.

Kahire'deki bu zirve, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş başlatmasından bu yana söz konusu dört ülke arasında yapılan dördüncü ortak toplantı olma özelliğini taşıyor. Zirvelerin kronolojisi ise şu şekilde:

1. Toplantı: 20 Mart 2026'da Riyad'da yapıldı.

2. Toplantı: Mart 2026’nın sonunda İslamabad'da gerçekleştirildi.

3. Toplantı: 17 Nisan 2026'da Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlendi.

İran ve ABD, Pakistan'ın ara buluculuğunda 14 Haziran 2026'da savaşı durdurmayı ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmeyi amaçlayan 14 maddelik bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Anlaşmanın En Önemli Maddeleri:

- Lübnan savaşı da dahil olmak üzere savaşa son verilmesi.

- Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması.

- ABD'nin İran üzerindeki deniz ablukasını kaldırması.

Bu anlaşma, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanmasının ardından 18 Haziran 2026'da yürürlüğe girmişti.