Pezeşkiyan: Uranyum zenginleştirmeden geri adım atmayacağız

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin uranyum zenginleştirme meselesinde geri adım atmayacağını ve bu konuyu meşru bir hak olarak gördüklerini söyledi.

Mesud Pezeşkiyan, 21 Haziran 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, "Uranyum zenginleştirmeden hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, bunu kendi hakkımız olarak görüyoruz." dedi.

Uranyum zenginleştirmenin ülkesinin meşru ve devredilemez bir hakkı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Karşı taraf, görüşmelerde ve denklemlerde bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’ın bu açıklamaları, uranyum zenginleştirme ve İran'ın nükleer faaliyetleri konusunun, Tahran ile Washington arasındaki anlaşmazlıkların en temel maddelerinden biri olduğu bir dönemde geldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte Tahran ile bir anlaşmaya varılamaması halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti uygulayacaklarını ve gerekirse boğazın kontrolünü tamamen ele geçireceklerini belirtmişti.

İranlılara yönelik sert uyarılarda bulunan Trump, "Eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa, artık bir ülkeniz kalmaz ve müzakerecileriniz de ülkelerine geri dönemez." diyerek gözdağı vermişti.