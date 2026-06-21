Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün %20’sini isteyebiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Hürmüz Boğazı için bir "koruyucu melek" olabileceğini ancak bunun karşılığında boğazdan geçen petrolün %20'sinin ABD'ye verilmesi gerektiğini söyledi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varılamaması halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti uygulayacaklarını ve gerekirse boğazın kontrolünü tamamen ele geçireceklerini belirtti.

İranlılara yönelik sert uyarılarda bulunan Trump, "Eğer Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa, artık bir ülkeniz kalmaz ve müzakerecileriniz de ülkelerine geri dönemez." dedi.

Bölgedeki duruma da değinen ABD Başkanı, Hamas'ın şu anda Gazze'de fazla sorun çıkarmadığını ve tüm odağın İran ile yapılacak anlaşmaya verilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, Tahran'ın Hizbullah'ın Lübnan'da sorun çıkarmasını derhal engellememesi halinde, ABD'nin İran'ı sert bir şekilde vurmak zorunda kalacağı tehdidinde bulundu.

Kendi politikalarının başarısına vurgu yapan Trump, "İstihdam sektöründe ve borsada büyük başarılar elde ettik. Dünyanın en iyi ekonomisine ve en güçlü ordusuna sahibiz, her alanda eşsiz başarılara imza attık." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu çıkışı, İsviçre'de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyeti ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyeti arasında, Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda başlayan doğrudan görüşmelerle aynı döneme denk geldi.

Görüşmelere dair açıklama yapan JD Vance, bu müzakerelerin Orta Doğu'yu değiştirmeyi amaçlayan "yeni bir anlaşmaya" varmayı hedeflediğini belirtti.

Öte yandan İran resmi medyası, Lübnan'daki savaşın durdurulması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konularının toplantının ana gündem maddeleri olduğunu aktardı.