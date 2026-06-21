İsviçre’de kritik zirve: ABD, İran, Pakistan ve Katar aynı masada

2 saat önce

ABD ile İran arasında varılan tarihi mutabakatın ardından taraflar, arabulucu ülkelerle birlikte İsviçre’de masaya oturdu. Pakistan ve Katar’ın da yer aldığı dörtlü görüşmenin, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında başladığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) aktardığı bilgilere göre İran, ABD, Pakistan ve Katar arasındaki 4'lü kritik zirve İsviçre'de resmen başladı.

Resmi adı "Luzern Gölü Zirvesi" olan üst düzey toplantıya katılan isimler şöyle:

ABD: Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner.

İran: Meclis ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

Pakistan: Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir.

Katar: Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler.

İran müzakere heyetinin, bu genişletilmiş 4'lü zirve öncesinde Katar’ın arabuluculuğunda ABD heyetiyle baş başa bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İslamabad Mutabakatı neleri içeriyor?

İran ve ABD, Pakistan’ın ara buluculuğunda yürütülen yoğun müzakerelerin ardından, 14 Haziran’da savaşın durdurulması ve kronik sorunların diyalog yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata varmıştı.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen bu tarihi zapta, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imza atılarak resmiyet kazandırılmıştı.

Yürürlüğe giren mutabakat, temel olarak, Lübnan da dahil olmak üzere bölgesel savaşın tamamen sona erdirilmesi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli geçişlere açılması ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi kritik maddeleri kapsıyor.