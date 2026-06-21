İsviçre'deki dörtlü zirveye "istişare" arası

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İsviçre'de İran, ABD, Katar ve Pakistan heyetleri arasında başlayan dörtlü kritik zirvenin, başladıktan kısa bir süre sonra askıya alındığı bildirildi.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir kaynak, "Dörtlü toplantı, 80 dakikalık görüşmenin ardından heyetlerin kendi aralarında iç istişareler yapması amacıyla askıya alındı." dedi.

"Luzern Gölü Zirvesi" adı altında yürütülen görüşmeler, 21 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) öğleden sonra İsviçre’deki Bürgenstock Otelde başlamıştı.

İran devlet televizyonunun bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre Bürgenstock’taki müzakerelerin ilk turunda nükleer dosya konusuna hiç değinilmedi. Haberde, İsviçre'deki toplantının daha çok öncelikli bir konu olarak "Geçici Mutabakat Zaptı'nın 13'üncü maddesinin uygulanması" üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

Al Arabiya’nın ulaştığı bir kaynak ise görüşmelerin kısa bir süre sonra yeniden başlayacağını belirtti.

Kritik zirvede İran müzakere heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ederken, ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. Tahran ile Washington arasında ara bulucu olarak masada yer alan Pakistan heyetine Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Katar heyetine ise Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani liderlik ediyor.

Görüşmeler başlamadan önce iyimser bir mesaj veren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Bugün, bölgede barış ve kalkınmanın güçlenmesine vesile olacak tarihi bir gündür." diyerek müzakerelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Donald Trump'ın müzakere heyetine "İran halkı ile ilişkileri dönüştürecek yeni bir sayfa açılması" talimatını verdiğini belirterek, "Şu an hepimizin barış ve kalkınmayı kalıcı hale getirmek için birlikte çalışabileceği ortak bir gelecek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin gözlerden uzak dağlık bir tatil beldesinde, basına kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bu görüşmeler, geçen hafta imzalanan geçici mutabakat zaptının hayata geçirilmesine odaklanıyor.